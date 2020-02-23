ليبيا – توقعت صحيفة” Le Figaro” الفرنسية اليوم الأحد دخول الجيش في مواجهة عسكرية مباشرة مع “الغزاة” الأتراك في حال فشل مفاوضات جنيف لوقف إطلاق النار.

صحيفة Le Figaro حذرت وفقاً لما نقلته عنها صحيفة “العين الإخبارية” من تعقد مهمة المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا غسان سلامة بعد اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل جنود أتراك في طرابلس.

وعنونت الصحيفة الفرنسية تقريراً لها بشأن الأزمة الليبية قائلة: “إذا فشلت المحادثات.. حفتر سيواجه الغزو التركي”.

واستندت في تقريرها إلى تصريحات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر التي أكد فيها عدم إمكانية نجاح محادثات جنيف إلا في حالة انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من البلاد.

وتسبب الوجود العسكري التركي بليبيا في تعقيد مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة وفقاً للصحيفة الفرنسية، محذرةً من عقبات استمرار علاقة أردوغان برئيس حكومة الوفاق فائز السراج والتي تتزايد منذ توقيع اتفاقاً أمنياً وبحرياً في نوفمبر الماضي.

كما تابعت: “كل لقاء يجمع أردوغان والسراج يسفر عن أزمة ففي نوفمبر الماضي وقع الطرفان على مذكرة أمنية ثم الإعلان عن الغزو العسكري التركي لليبيا”.