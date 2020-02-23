كوريا ج – قررت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، إغلاق مصنع تابع لها في مدينة غومي جنوبي البلاد، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن قفزة قدرها 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام إلى 346، معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها، حيث تم إغلاق مدارس وطلب من السكان تجنب التجمعات الجماهيرية.

ومن بين الحالات الجديدة البالغ عددها 142 حالة في كوريا الجنوبية، هناك 131 حالة من دايجو والمناطق القريبة منها، التي برزت كواجهة جديدة في المعركة العالمية المتزايدة ضد الفيروس القاتل.

وأوضح نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية كيم جانغ ليب، إن تفشي المرض دخل “مرحلة جديدة خطيرة”، لكنه لا يزال يعرب عن تفاؤله في إمكانية احتوائه على المنطقة المحيطة بدايجو، حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى الثلاثاء.

وأحصت المدينة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة والمناطق المجاورة، 283 حالة، من ضمنها أول قتيلين في كوريا الجنوبية في مستشفى تشونغدو.

وأعلنت الحكومة المركزية المنطقة “منطقة إدارة خاصة”، ووجهت الدعم لتخفيف النقص في أسرة المستشفيات والعاملين الطبيين والمعدات.

وكالات