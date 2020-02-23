مصر – أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، حكم تربية الكلاب في البيوت.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” عبر قناة dmc، امس السبت، إن الآية القرآنية “وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ”، تفيد بعدم جواز اصطحاب الإنسان للكلب في المكان الذي يعيش فيه.

وأضاف الجندي أن اجتماع الإنسان والكلب في بيت واحد وعلى سرير واحد، وتربية الكلاب داخل البيوت، أمر مخالف لما أجمع عليه عموم جمهور الأمة”.

وبين أن تربية الكلب داخل البيت أمر خاطئ، وغير مقبول ويتطلب فهما لكرامة الإنسان.

وشرح الشيخ المصري كلمة “الوصيد” التي وردت في الآية القرآنية الذي ذكرها، حيث قال إنها “تعني عتبة الباب وليس وجود الكلب داخل الكهف مع الأشخاص”.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن طهارة الكلب ونجاسته أمر مختلف.

المصدر: RT + “يوتيوب”