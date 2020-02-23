إيران – أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي، أنه سيتم فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس “كورونا”.

وبدأت اليوم الأحد، السلطات الإيرانية تعقيم قطارات الأنفاق في مدينة أصفهان، تخوفا من انتقال فيروس “كورونا” إلى المدينة، التي لم يعلن فيها حتى آن تسجيل أي إصابة.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس “كورونا” في إيران، حيث بلغ عدد حالات الوفيات 6 أشخاص، فيما تم تسجيل نحو 30 إصابة، قررت السلطات الإيرانية إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد.

المصدر : RT