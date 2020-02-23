تركيا – لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء زلزال وقع بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية الإيرانية، تسبب بأضرار في القرى المجاورة.

وأفاد مراسلنا في إيران بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد في شمال غربي إيران على عمق 6 كم، في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عقب الزلزال وفاة سبعة أشخاص.

من جهته قال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غرب إيران مكان وقوع الزلزال، إن 43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة و نسبة الأضرار ما بين 10 الى 100 بالمائة، ولم يسجل مقتل أي شخص جراء الزلزال لكن هناك تقارير عن إصابات بجروح و كسور

المصدر: وكالات