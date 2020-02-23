مصر – أفاد الملياردير المصري، نجيب ساويرس، بأنه ينوي الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وقال الملياردير المصري، اليوم الأحد، إنه يهدف إلى دخول مجال استخراج الذهب في مصر، لذلك يقوم بمفاوضاته للاستحواذ على 51% من أسهم شركة “شلاتين” للثروة المعدنية.

والجدير بالذكر، أن شركة الثروة المعدنية “شلاتين”، مملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، ويسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34% منها، بالإضافة إلى حصة لبنك الاستثمار القومي تبلغ 24%، في مقابل حصة صغيرة تبلغ 7% لصالح الشركة المصرية للثروات.

المصدر: “رويترز”