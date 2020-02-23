إسبانيا – واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، بإحراز رباعية في شباك ضيفه إيبار (5-0)، امس السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن الجولة 25 لليغا الإسبانية.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن ميسي رفع رصيده إلى 48 “هاتريك” خلال مسيرته على مستوى الأندية، متفوقا بذلك على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي سجل 47 ثلاثية مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

كما عزز البرغوث ألأرجنتيني صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي، برصيد 18 هدفا، مبتعدا بفارق 5 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

المصدر: وكالات