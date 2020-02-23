اليمن – اكد وزير الإعلام اليمني بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، معمر الإرياني، امس إن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات لقيادات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة اليمنية.

ونشر وزير الإعلام اليمني، سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، ندد فيها بالاعتقالات التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثية في المحافظات التي مازالت تقبع تحت سيطرتها.

وأفاد معمر الإرياني بأن “المليشيا الحوثية شنت حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها، شملت موظفين في الدولة وضباطا في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيات لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد”.

وأضاف أن الحوثيين الذين يواصلون حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية، أثبتوا عدم جديتهم في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة، غير آبهة بحياة اليمنيين.

وأكد الإرياني أن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين، يكشف زيف وصلف هذه الجماعة.

وطالب الوزير بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن، بتحديد موقف واضح، والضغط على الحوثيين لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقيتهم وجديتهم في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني، وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة.

كما طالب المبعوث الخاص لليمن، ومسؤول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، معين شريم، بالضغط على الحوثيين لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال، معتبرا ذلك في خانة الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى كونها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

المصدر: RT