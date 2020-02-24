إسبانيا – حول فريق أتلتيكو مدريد تأخره إلى فوز على ضيفه فياريال (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، امس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فريق فياريال “الغواصات الصفراء” بهدف مبكر سجله مهاجمه باكو ألكاسير، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

ورد أصحاب الأرض “الروخي بلانكوس” بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، المهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا، وكوكي، ولاعب خط الوسط البرتغالي جواو فيليكس، في الدقائق (40، 64، و74) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الانتصار إلى 43 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.

بينما توقف رصيد فياريال عند 38 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT