إسرائيل – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، امس بأن إسرائيل قد تحجر صحيا على 200 سائح من كوريا الجنوبية في قاعدة عسكرية بجنوب القدس، للتأكد من سلامتهم، إثر مخاوف من انتشار فيروس “كورونا”.

وبينما لم تصدر السلطات الرسمية الإسرائيلية أي تعليق، قال وزير الداخلية، أرييه درعي، الأحد، إنه أمر بإضافة كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة الدول الآسيوية التي تحظر إسرائيل السفر منها وإليها.

وأعلنت إسرائيل، أمس السبت، حالة الاستنفار القصوى بعد وصول طائرة من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون، ومنعت ركابها (باستثناء من يحمل الجنسية الإسرائيلية) من دخول إسرائيل وقامت بإعادتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أن 7 سياح من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، كانوا مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، ووضعت إثر ذلك، نحو 200 شخص قيد الحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

جدير بالذكر، أن السلطات الإسرائيلية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية “دايمند برينسيس” العائدين إلى إسرائيل، علما أن 11 مواطنا إسرائيليا كانوا قد خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين على متن السفينة السياحة، عادوا إلى إسرائيل، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الفحوص أظهرت أن أحد الركاب، يحمل الفيروس فعليا.

المصدر: رويترز