المنامة – أعرب مجلس الشورى في البحرين، عن أسفه لما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية من “مغالطات ومعلومات غير صحيحة تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان” في المملكة.

وأكد المجلس في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة اعتماد المنظمات الدولية “مصادر موثوقة”، والتواصل مع المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، بدلا من “إعداد تقارير تفتقد للموضوعية والنزاهة”.

وقال المجلس إنه “تابع التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من معلومات مغلوطة وبيانات غير صحيحة، لا تستند للحقائق ولا تعكس الواقع الذي تعيشه مملكة البحرين، وجهودها في ضمان حقوق الإنسان والحريات”.

وأضاف المجلس أن “التقرير ابتعد عن أسس ومبادئ المهنية والموضوعية والشفافية، التي يجب اتباعها في إعداد التقارير الحقوقية”، مشيرا إلى أنه تم استقاء المعلومات الواردة في التقرير “من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات إعلامية متحيزة، ويعرف عنها عدم مصداقيتها”.

وأوضح مجلس الشورى أن البحرين “حريصة بمختلف مؤسساتها، على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر مع المنظمات الدولية لترسيخ نهجها الحقوقي المتقدم، وإبراز دورها ورعايتها لقيم التسامح والتعايش والعدالة، والمساواة بين جميع فئات وأطياف المجتمع”.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية