ليبيا – أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا على إنتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أمس الاحد للوصول الى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق المدنية.

البعثة الاممية نوّهت في بيان لها نشر على الموقع الرسمي التابع لها إلى أنه عمل هذه اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي واستناداً الى قرار مجلس الامن 2510 )2020 الذي دعا الطرفان الى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وأعربت البعثة عن شكرها لجدية ورغبة الطرفين الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات.

وخلال هذه الجولة عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين الى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

كما إتفق الطرفان على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقي الطرفان مجدداً في الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وتجدد البعثة دعوتها لكلا الطرفين الى الإلتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.