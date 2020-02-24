ليبيا – قال عضو مجلس النواب على التكبالي إنه ليس هناك من يريد الذهاب إلى حوار جنيف، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمون يبعثون برسائل مختلفة وحكومة طرابلس تفعل نفس الشيء.

التكبالي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين أكد أن الأمر مرهون بيد المليشيات التي لاتريد أن تكون الضحية لمؤتمر جنيف.

وأشار إلى أن التحفظات على اللجنة الممثلة للبرلمان في جنيف المتعلقة بعدد الممثلين وباحتمال تكرار سيناريو الصخيرات ما زالت كما هي.

التكبالي إختتم تصريحه بالقول:”لكن الأمر حسم الآن، لأن هناك من تنازل وقد تم وضع الأساس والإطار لهذه اللجنة”، مشيرا إلى أن عدم وجود صلاحية اتخاذ القرارات لهذه اللجنة كان موجودا أيضا في لجنة الصخيرات، لكنها اتخذت قراراتها آنذاك.