سوريا – أعلنت وكالة “سانا” السورية الرسمية، صباح اليوم الاثنين، عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي.

وقالت “سانا” إن الجيش العربي السوري حرر منطقة تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي.

من جانبه، ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” (مقره بلندن) اليوم الاثنين أن قوات الجيش السوري “واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم مزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق، وهي الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير”.

وأشارت وكالة “سانا” مساء أمس إلى أن وحدات الجيش العربي السوري استعادت قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غربي مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

المصدر: “سانا”