فيينا – قفزت عقود الذهب الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بأكثر من 2.4 بالمئة أو 40 دولارا للأونصة الواحدة (الأوقية) إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون أول 2012، مع توسع دائرة تفشي فيروس “كورونا الجديد” عالميا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في أكثر من 20 بلدا، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وبحلول الساعة (11:07 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.48 بالمئة أو 40.4 دولارا إلى 1688.8 دولارا للأونصة الواحدة.

ولجأت الاستثمارات بالأسهم أو تلك المقومة بالعملات الرئيسة، إلى المعدن الأصفر، الأكثر أمانا في حالة الضبابية الاقتصادية التي ترافق تفشي فيروس كورونا.

سكاي نيوز