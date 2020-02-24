الصين – اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، امس إن أزمة فيروس “كورونا” لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وأضاف شي جين بينغ أن “تأثيرات الفيروس على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها”.

وشدد الرئيس على أن فيروس “كورونا” هو أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس”كورونا” المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الأحد: “تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مرضى، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم”​​​.

المصدر: وكالات