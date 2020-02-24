ليبيا – رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي بالاجتماع الُمزمع عقده فى جنيف هذا الأسبوع، معتبراً حضور البرلمان خطوة في الإتجاه الصحيح.

العريبي وفي تصريح لصحيفة المرصد اليوم الأحد رأى أن حضور مجلس النواب فى جنيف من شانها أن تنهي حالة الانقسام لمؤسسات الدولة وتؤدي إلى اختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية جديدة تعمل على المصالحة الوطنية.

واختتم العريبي حديثع بالتأكيد على أن الحكومة المقبلة ستعمل على توحيد المؤسسات والحفاظ على الامن والاقتصاد ، داعياً المجتمعين فى جنيف تغليب المصلحة الوطنية اولاً وأخيرًا.