وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن حظر القفازات الطبية واللبس الوقائي للجسم والأحذية.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت الوزارة في وقت سابق، أن الفحوص التي أجريت على القادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الوزراة في بیان إن “الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر (53 عاما) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)”.

وشددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة، ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض.

أما الحالة الثالثة “فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر ( 21 عاما)، مشيرا إلى أن ھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض، وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة منقبل الھیئة الطبیة”.

وأكدت أن “وزارة الصحة وبالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقاللتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة”.