ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة تحارب التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية.

اللواء المسماري وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:”هناك ثوابت وطنية لا يمكن التنازل عليها للعودة إلى حوار 5+5 بجنيف وميليشيات طرابلس تخرق الهدنة بشكل متكرر”.

وأوضح متحدث الجيش أن القيادة العامة ترفض أي تدخل أجنبي أو إنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية.

المتحدث باسم الحيش أشار إلى أنه من شروط القيادة العامة سحب المرتزقة السوريين بإشراف الأمم المتحدة وتفكيك الميليشيات.