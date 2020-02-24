ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار إنه تفعيل مكاتب الرقابة الصحية الدولية في منافذ البلاد.

النجار أكد بحسب المكتب الإعلامي للمركزي الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأحد رفع درجة التأهب لدى شبكة الرصد والتقصي بالمستشفيات الليبية.

ونوّه إلى توفير غرف عزل واحدة في طرابلس بالتنسيق مع وزارة الصحة وأخرى في مدينة بنغازي ومصراتة،لافتاً إلى أن العمل جاري على توفير غرف أخرى في زوارة ونالوت.

مدير عام المركز الوطني أشار إلى أنه سيتم إعلان حالة النفير حال إكتشاف إصابة بفيروس كورونا.