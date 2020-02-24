العراق – أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، الاثنين، اكثر من 47 مليون م3 إنتاجية أسطولنا الناقل للمحروقات خلال كانون الثاني.

وقال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان حصلت، إن “انتاجية هيئة النقل للمشتقات النفطية خلال كانون الثاني الماضي والتي بلغت أكثر من (47) مليون (م3 .كم) تم نقلها الى المحافظات عبر أسطول الشاحنات والناقلات الضخم الذي تملكه الشركة الذي يضم أكثر من ( 1377 ) شاحنة”.

واضاف طالب، ان “كميات المشتقات النفطية يتم نقلها بواسطة الشاحنات عبر محاور وخطوط خاصة تقوم بتوزيع الكميات المنقولة الى جميع محافظات العراق وفق خطة معدة من قبل هيأة النقل في الشركة”، مؤكداً أنه “تم نقل العديد من المنتجات النفطية وفق هذا السياق من بينها ( المنتجات البيضاء التي تشمل البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز وكذلك المنتجات السوداء ( ديزل . نفط خام . خليط . نفثا) إضافةً الى ( وقود الطائرات (R.T) ، الزيوت . الهيدروليك . غازمعبأ وغاز فل )”.

وبين مدير هيئة النقل في شركة التوزيع صبيح عبد الله، أن “الهيئة بملاكاتها تسعى الى تطوير عملها من خلال تضافر جهود العاملين بمختلف مسمياتهم لتسهيل عملية توزيع وإيصال المنتجات النفطية الى جميع المحافظات وفق خطط يومية وشهرية وسنوية لضمان تحقيق الانسيابية”.

ويذكر ان “هيئة النقل من كبريات الهيئات التابعة الى شركة التوزيع مهمتها نقل وايصال المشتقات النفطية الى جميع المحافظات والمنافذ التوزيعية كما تقوم بمهمات تنظيم وتسيير العديد من الأعمال التي تعنى بمجال توزيع تلك المنتجات لضمان ايصالها الى الجهات المقصودة”.

وكالات