ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة استطاع تمرير ما يريده بإسم مجلس النواب، مشيراً إلى أنه حذر مسبقاً من هذه الحوارات التي يقودها سلامة والتي لم تنتج إلا كل ما هو ضد الوطن و إرادة الليبيين.

امغيب قال مداخلة هاتفية بر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن البعثة و سلامة لم يقدموا أي رد على الأسئلة و الشروط التي صدرت عن البرلمان.

وأشار إلى أن البعثة الأممية لم تبين لغاية اللحظة المشروع أو التوجه و الخارطة التي تريد إنتهاجها ولم تفصح عن جدول أعمال الحوار أو المؤتمر، معتقداً أن سلامة يبحث عن الجسم ثالث بمعنى أن هذا الحوار تخوف منه السراج رئيس حكومة الوفاق وبعض المحسوبين على تنظيم الاخوان المسلمين كما تخوف منه التيار الوطني.

ونوّه إلى أن سلامة يحاول خلق جسم أو مجلس رئاسي جديد من رئيس و نائبين ويحاول أن لا يكون في هذا المجلس من يتبع التيار الوطني أو توجه القوات المسلحة و البرلمان الداعم للعمليات العسكرية، متوقعاً أن سلامة لن ينجح في هذا المسعى بحكم أن الاخوان المسلمين تحكمهم دول.

كما استطرد حديثه:”هناك استخدام للمال الفاسد، من الأشياء التي لا يجب أن نراها في مجلس النواب ولا الداعمين لتيارنا الوطني الداعم لقواتنا المسلحة بالتالي كل هذه المواضيع و المحافل دائماً هي بيئة خصبة لوجود المخابرات الدولية و الأطراف الداعمة لتيارات معينة وبيئة خصبة لتحركات قطر وتركيا وبعض التابعين لهم الذين لا يهمهم أن يدفعوا الأموال”.

وعلق على الشخصية التي تم ترشيحها عن دائرة تاورغاء و زليطن ومصراته قائلاً:”القرار صدر بإختيار عضو عن كل دائرة و تم اختيار عز الدين قويرب عن الدائرة التي اجلت و هذا موجود بقرار صدر عن رئاسة البرلمان وتم إضافة حوالي 4 نواب سمتهم الرئاسة ليصل العدد لـ 20 نائب يمثلون البرلمان ولا يعتد بغيرهم، قد تكون هذه صفقة ارضى بها سلامة طموح بعض النواب الذين سعوا للمشاركة بالحوار في جنيف”.

ولفت إلى أن رئاسة مجلس النواب على تواصل مع البعثة وعلمت أنه تم توجيه الدعوة لبعض النواب وإرسال التأشيرة لهم للمشاركة في جنيف لبدء الحوار و المشاورات.