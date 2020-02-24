الهند – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتطلع لتوفير “أفضل المعدات العسكرية وأكثرها إخافة” إلى الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها.

تصريحات ترامب هذه جاءت في كلمة ألقاها في مستهل زيارته إلى الهند، اليوم الاثنين، أمام حشد من الجماهير الهندية في مدينة أحمد آباد غربي البلاد، متحدثا بعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة بصدد التوقيع على صفقة لتزويد الهند بمروحيات حربية وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن واشنطن ونيودلهي ملتزمتان بالعمل على وقف الإرهابيين ومحاربة فكرهم.

كما أكد ترامب استمرار العمل مع باكستان من أجل القضاء على الإرهاب، معبرا عن أمله في تخفيف حدة التوتر في المستقبل بين كافة دول جنوب آسيا.

وقال ترامب إنه سيبحث مع مودي جهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن واشنطن في المراحل الأولى من الطريق إلى إبرام صفقة تجارية “لا تصدق” مع نيودلهي.

وأشار ترامب إلى أنه يأمل بتقدم سريع في تحسين المناخ الاستثماري في الهند، وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى تطوير التعاون في مجال الفضاء مع الهند.

وكان ترامب (بصحبة زوجته ميلانيا) قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى مدينة أحمد آباد في أول زيارة رسمية له إلى الهند تستغرق يومين. ويعقد ترامب في أحمد آباد اجتماعا مع مودي، ثم سيزور بعض المعالم السياحية بالهند قبل التوجه إلى نيودلهي، حيث تعقد الثلاثاء اجتماعات ثنائية بين المسؤولين الأمريكيين والهنود.

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المصدر: “رويترز”