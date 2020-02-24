ليبيا – صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الحوار أحميد حومة بأن رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في الحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

حومة أوضح بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب بأن رئاسة مجلس النواب احالت للبعثة الأممية للدعم في ليبيا قائمة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في حوار جنيف وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن المشاركة في حوار جنيف.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأنه تم التأكيد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أي مشاركة لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره مجلس النواب في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لعام 2020 بشأن ثوابت المجلس دون اي تغيير.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.