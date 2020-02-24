ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن المجلس أكد في جلسته اليوم الاثنين استمرار تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي المزمع عقده يوم الـ26 من فبراير الحالي.

دبرز بيَن في تصريح لقناة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن المجلس سيطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأجيل الحوار إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري ورجوع من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) إلى أماكن تحددها اللجنة العسكرية 5+5 وعودة النازحين والمهجرين ووضوح آلية الحوار والمشاركين فيه.