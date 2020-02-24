ليبيا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تعتزم التعاون بشكل أكبر مع فرنسا سواء أكان في مجال الأعمال أم بشأن ليبيا.

دي مايو أشار في مقابلة مع صحيفة (إل ماتّينو) الإثنين وفقاً لوكالة”آكي” الإيطالية إلى أنه “في غضون أيام قليلة سيكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نابولي (عاصمة مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) للمشاركة بالقمة الحكومية الـ35 بين إيطاليا وفرنسا ويسعدني بشكل خاص أن يعقد هذا الحدث الدولي الكبير عام 2020 في مدينة أحبها كثيراً”.

وذكر أنه “ستكون لحظة مهمة للغاية قررت الحكومة استئنافها بعد ما يقرب من 3 سنوات من الإنقطاع منذ انعقاد القمة الأخيرة في ليون عام 2017 بينما عقدت القمة الثنائية الأخيرة التي استضافتها إيطاليا في مدينة البندقية عام 2016″.

وأشار الى أنه سيشارك بالاجتماع 12 وزيراً من الحكومة الإيطالية بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لمواجهة قضايا أساسية عديدة.

كما أضاف”ما نعتزم القيام به هو تعزيز تعاوننا السياسي والاقتصادي والثقافي بشأن القضايا الدولية الكبرى ذات الاهتمام المشترك بدءًا من استقرار ليبيا والتآزر الذي يمكننا التعبير عنه في السياق الأوروبي، نحن بلدان مؤسسان للاتحاد الأوروبي وندرك مسؤولياتنا في هذا الوقت لا سيما مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد”.