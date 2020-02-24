العراق – دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع، اليوم الاثنين، للنظر في طلب عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان، امس إن الاجتماع يأتي “للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة”.

وكان رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة غدا الاثنين.

وفي وقت سابق من امس الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، قوله، إن “جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعقد الأربعاء المقبل”.

وكان علاوي قد دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين 24 فبراير، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

وتعهد علاوي بالعمل على استعادة هيبة الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثير المال والسلاح والتدخلات الخارجية.

ولفت علاوي إلى أنه شكل حكومة مستقلة سياسيا، مشددا على أن حكومته ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى منازلهم.

المصدر: RT + واع