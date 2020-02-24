روسيا – تستعد المجموعة الروسية “الروسا”، إلى تولي الريادة في سوق الماس الملون في العالم، وذلك بمجرد إغلاق منجم Argyle الواقع شمال غرب أستراليا.

وقال مدير قسم القطع والصقل في المجموعة، إن “الروسا” ستصبح أكبر منتج للماس الملون في العالم، على خلفية إغلاق أكبر منجم للأحجار الكريمة الواقع شمال غرب أستراليا.

وتملك المجموعة مخزونات ضخمة من الماس الملون، في ظل ندرة الأحجار الكريمة الملونة بشكلها الخام، ذات الجودة العالية التي يمكن تحويلها إلى الماس.

وتضم “الروسا” في مجموعة مقتنياتها الثمينة، جوهرة Firebird الصفراء الفريدة من نوعها من عيار 20.69 قيراط، وقد قامت العلامة التجارية العالمية Graff Diamonds بشرائها، العام الماضي، ولم يتم التصريح في وقتها عن ثمن الجوهرة.

يذكر أن سعر الماس الملون يفوق أحيانا تكلفة الماس عديم اللون بحوالي عشرة أضعاف، حيث أن الزيادة في أسعار الأحجار الكريمة الصفراء، تراوحت بين 28% و87%، خلال عامي 2005 و2018، في حين يتم تحديد سعرها اعتمادا على كثافة اللون.

المصدر: RT