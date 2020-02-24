إسبانيا – تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة “الكلاسيكو” ضد غريمه التقليدي برشلونة، يوم الأحد 1 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 لليغا.

وسيفتقد زيدان لخدمات مهاجمه البرازيلي الشاب رودريغو جويس، الذي تلقى البطاقة الحمراء، اليوم أثناء مشاركته مع فريق الشباب “كاستيا”، خلال مواجهة سان سيباستيان دي لوس رييس بدوري الدرجة الثانية.

وتلقى رودريغو البطاقة الصفراء الثانية بعد قيامه بتصرف صبياني أثناء احتفاله بتسجيله الهدف الثاني عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أنه وفقا لقوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فلن يتمكن زيدان من الاعتماد على رودريغو ضد برشلونة، بعد تلقيه البطاقة الحمراء اليوم، إذ تنص المادة رقم 563 من اللائحة التأديبية بالاتحاد على عدم قدرة لاعب كرة القدم على المشاركة في أي من مباريات فريقه بمختلف فئاته لمدة تتفق مع العقوبة التي حصل عليها ذلك اللاعب.

وكان من المتوقع أن يستدعي زيدان جناحه البرازيلي الشاب لتشكيل جبهة هجومية قوية، في ظل تعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد لإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام مضيفه ليفانتي (0-1)، أمس السبت، ضمن الجولة الـ 25 من الليغا.

المصدر: وكالات