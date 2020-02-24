ليبيا – فنّد مبعوث الرئاسي لدى الأمم المتحدة طاهر السني ماجاء في التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا عن تغول المليشيات في طرابلس وممارستها السلب والنهب والقتل .

فيديو | السني قبل قليل عبر BBC بعد صيحات باشاآغا واعترافات أردوغان:لا يوجد معنا مقاتلين سوريين ولا مليشيات بما في ذلك #النواصي.جميع التشكيلات انضمت لمؤسسات الدولة ووزارة الداخلية باعتراف سلامة وشهادة المجتمع الدولي. #ليبيا 1/2 لمتابعتنا عبر انستغرام :https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/v6hzHbR3Oi — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

وفي مقابلة بُثت عبر قناة ( بي بي سي عربية ) مساء الأحد عقب حديث باشاآغا بساعات وردًا على سؤال من مذيعة الحلقة عن سبب عدم إمتلاك حكومة الوفاق جيشًا أو قوات أمن ، نفى السني وجود المليشيات بما في ذلك النواصي رغم حديث الوزير المعني بها بعكس ما كان يزعمه الأول قبل ساعات قليلة .

فيديو | السني قبل قليل عبر BBC بعد صيحات باشاآغا واعترافات أردوغان:لا يوجد معنا مقاتلين سوريين ولا مليشيات بما في ذلك #النواصي.جميع التشكيلات انضمت لمؤسسات الدولة ووزارة الداخلية باعتراف سلامة وشهادة المجتمع الدولي. #ليبيا 2/2 لمتابعتنا عبر انستغرام : https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/eVfsO5fNHH — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

وزعم السني أن جميع عناصر هذه التشكيلات انضمت لوزارة الداخلية بشهادة المبعوث غسان سلامة على الترتيبات الأمنية مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعرف هذه التشكيلات حيث كانت تتواجد 40 بعثة دبلوماسية أجنبية عاملة في العاصمة دون أن يوضح من هي هذه البعثات حيث تداوم غالبية السفارات في تونس ! .

فيديو | محور #عين_زارة | علي الرملي القائد الميداني في " كتيبة النواصي “ التابعة لداخلية الوفاق يؤكد تورط باشاآغا في جلب الإرهابيين السوريين من بينهم عناصر في تنظيم داعش متوعدًا بـ " قتلهم وإبادتهم " في شوارع #طرابلس . #المرصد #ليبيا (2/1) pic.twitter.com/exf4VQ0zbZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

وكرر السني ذات الحديث المكرر منذ سنتين على لسانه ولسان رئيسه حول الرواية التي دائمًا ما يفندها باشاآغا وهي : ” كانت لدينا 40 مليشياعندما دخلنا طرابلس أما الآن بضعة مجموعات فقط ربما عددها أربعة وهي تابعة لمؤسسات الدولة “.

لم يخجل في نفي ما أقره أردوغان بنفسه

عاجل | فيديو | الرئيس التركي رجب أردوغان يُقر بمقتل عدد من الجنود الأتراك ومن مرتزقته من المليشيات والتنظيمات الإرهابية السورية التي يسميها ( الجيش السوري الحر ) على يد الجيش الليبي في #ليبيا . #المرصد #تركيا pic.twitter.com/F9ZssqZ8ak — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 22, 2020

ليس ذلك فحسب ، بل أن طاهر السني قد نفى أيضًا وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا جلبتهم حكومته إلى طرابلس بينهم متطرفون وفقًا لمذيعة الحلقة ، متناسيًا إقرار الرئيس التركي بوجودهم يوم السبت بل وإعتراف رئيسه فائز السراج بذلك من على شاشة ذات القناة .

المبعوث الأممي غسان سلامة : رصدنا وصول حوالي 2000 مسلح من #سوريا إلى #ليبيا ولكن لم نتأكد إذا يتبع بعضهم #تنظيم_داعش أو أي هوية سياسية أخرى ، ما تأكدنا منه هو أنهم دخلوا وجزء منهم موجود الآن في ساحة المعركة . #المرصد ( لقاء خاص مع @France24_ar ) pic.twitter.com/IchWbIjzth — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 24, 2020

السني أيضًا لم يخجل وهو ينكر الأمر بأن رئيس بعثة المنظمة الأممية التي يعمل هو سفيرًا لديها في نيويورك كان قد أقر أيضًا بوجود الإرهابيين السوريين في لقاء تلفزيوني كان قبل عدة أيام بل وحديثه عن إحتمالية أن يكون بينهم إرهابيون من داعش .

فيديو | السراج في إجابة اليوم على سؤال من قناة “ بي بي سي " حول جلب المسلحين السوريين إلى #طرابلس للقتال بجانب حكومته : من حقنا الدفاع عن نفسنا من الإنقلاب بأي طريقة أو بمساعدة أي طرف . #ليبيا #المرصد ( جانب من مقابلة ستبث لاحقًا على قناة بي بي سي عربية " pic.twitter.com/crfKiwDxl2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 20, 2020

كان كل ذلك النفي من النفي رغم الاعترافات بما فيها اعترافات باشاغا الضمنية والواضحة حول تأكيد وجود السوريين سببًا لحملة من التعليقات المضادة للسني الذي دائماً ماتلاحقه تهمه تحمل جزء من فشل الرئاسي الذي كان هو المستشار السياسي لرئيسه علاوة على كونه منحازًا لطرف في ” الصراع ” لايمثل كل الليبيين بل ومُعين من جهة لم تحظى بثقة البرلمان أصلًا وفق الصخيرات نفسه .

عاجل | وزير داخلية الوفاق فتحي باشآغا في رد على سؤال حول إستجلاب حكومتهم للإرهابيين السوريين : وقعنا إتفاق مع #تركيا وتمت الإستعانة ببعض #القوات للدفاع عن #طرابلس والحديث عنهم مخول به ضباط وأمراء بركان الغضب أما أناوزير للداخلية وأشارك في بعض الإجتماعات السياسية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/LoWHJcG5p5 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 22, 2020

وفي المجمل اعتبر مراقبون هذه التصريحات سقطة جديدة للسني الذي تطارده أنباء عن إيجار غير مشروع يعتزم القيام به لعدة طوابق من مبنى بعثة ليبيا في نيويورك في سياق خارج عن القانون الذي يمنع بتاتًا القيام بهكذا أعمال ربحية خارج نطاق الإستثمارات المعروفة .

المرصد – خاص

#نيويورك بوست تكشف : بعثة الرئاسي في نيويورك تعرض 14 طابقًا من ” بيت #ليبيا ” للإيجار ! #المرصد https://t.co/UMU8lUCG9z — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 19, 2020