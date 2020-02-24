ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن المجلس شدد على ثوابته للمشاركة في الحوار منذ اختياره لفريق الحوار حينما خاطب رئيس البعثة برسالة رسمية شدد فيها على عدم المشاركة ما لم ينتهِ ما أسماه بـ” الاعتداء على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ووقف القتال.

كرموس وفي تصريح لشبكة “الرائد” الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أشار إلى أن المجلس شدد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية لأي حل سياسي وعلى رفض عسكرة الدولة وعودة الدكتاتورية ومن هذه الثوابت أيضا وهو خاص بهذه المرحلة.

ورأى عضو مجلس الدولة أن المسار السياسي لا يمكن أن ينجح ما لم يجرِ الاتفاق على حل للمسار الأمني والعسكري.