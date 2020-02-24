الولايات المتحدة – لا توجد أصوات في الفراغ، ولهذا السبب تنفجر سفن الفضاء دون إحداث أي صوت. فضلا عن ذلك، يعتبر الوقوف قرب الحمم البركانية أمرا خطير بالفعل، كما أنك لن تقدر على المشي ببطء حيث يحدث انفجار في الخلفية، بل ستسقط أرضا بسبب موجة الصدمة.

يدرك الكثيرون أن بعض أحداث الأفلام مجرد أفكار نمطية نُسجت من محض الخيال، ولكن قد يصدق البعض كل ما يرد في السينما، لذلك تطرّق موقع “برايت سايد” الأميركي إلى عشرات الأفلام التي ينبغي أن نتوقف عن تصديقها، لأن ما يحدث في مشاهدها غير صحيح أو ربما يكون خطيرا.

لا تقفز في صندوق القمامة

اعتادت أفلام هوليود أن تصور في مشاهد الهرب قفز الأبطال في مكبات القمامة، بينما يعد القفز في الماء أو حتى في كومة من القطن من ارتفاع شاهق شديد الخطورة، ناهيك عن الأكياس السوداء التي تُجمّع فيها النفايات المنزلية التي يمكن أن تحتوي على قوارير زجاجية ومصابيح محترقة وغيرها من الأشياء الخطرة.

الضربات القاضية

نادرا ما تكون اللكمة الواحدة كافية لطرح شخص مدرب جيدا أرضا. وفي الحقيقة، يتطلّب السيناريو الأكثر واقعية عدة لكمات قوية. كما تجدر الإشارة إلى أن اللكم بقبضة عارية أمر خطير بالنسبة للمهاجم، نظرا لأنه قد يكسر معصمه أو أصابعه.

احتراف الموسيقى

وفقا لما تعرضه الأفلام، غالبا ما يتحقق العزف على الغيتار باحترافية بعد شهرين من التدرّب، كما لا يخطئ العازفون اللحن، فضلا عن أن كل الشخصيات تغني بشكل مثالي. في المقابل، يمكن لأي شخص التحق بمدرسة الموسيقى التأكّد من أن هذا الأمر غير صحيح، حيث تتطلب مهارة تدريب الصوت الكثير من العمل الشاق، تماما مثل العزف على الآلات الموسيقية.

تتبع المكالمات

تعرض العديد من الأفلام مشاهد تصوّر سعي ضباط الشرطة وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لخداع المجرمين واستمالتهم إلى التحدث أطول وقت ممكن عبر الهاتف من أجل تتبعهم وتحديد موقعهم والقبض عليهم، بينما في الواقع يمكن تتبع أي مكالمة بصورة آلية لبعض الوقت من خلال الإجابة فقط على الهاتف.

رفع الشخص من عنقه بيد واحدة

عادة ما يكون وزن الشخص البالغ ثقيلا للغاية بحيث لا يمكن رفعه بيد واحدة، وإذا افترضنا أن قوة الشخص الفائقة تسمح له بذلك، فيستحيل أن يستمر في رفع إنسان من منطقة الرقبة التي ستنكسر بسبب ثقل الجسم.

صنع السيوف

يُعد صنع السيوف في الأفلام أمرا سهلا، فكل ما عليك فعله من أجل ذلك هو إذابة المعدن وسكبه في نموذج حجري مفتوح، ثم غمسه مرة واحدة في الماء وصقله بمطرقة. ولكن في الواقع، لا يمكن صنع سيف حقيقي بهذا الشكل، وإنما ينبغي أن يكون مصنوعا من قضيب معدني مُجهز مسبقًا.

زناد المسدس

يعتبر وضع الإصبع على زناد المسدس أمرا خطيرا للغاية. بعبارة أخرى، تتلخّص إحدى القواعد الأولى التي تُدرّس للمبتدئين المهتمين بتعلم إطلاق النار في أن إصبعك ينبغي ألا يلمس الزناد إلا إذا كنت ستضغط عليه بالفعل.

الوقوف على الأصابع

أكد الموقع أن الوقوف على الأصابع لفترة من الوقت مستحيل لسبب بسيط يتمثّل في حقيقة أن الأصابع لن تتحمّل وزن الجسم، وبالتالي سترتخي بسرعة ويسقط الشخص، وسيحدث ذلك بشكل أسرع إذا كنتَ تستخدم يدا واحدة.

وكالات