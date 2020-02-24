العقوري وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أضاف:”لن نسمح بإقامة أي قواعد أمريكية على الأراضي الليبية وكذلك فيما يتعلق بأي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية”.

وتابع حديثه:”حكومة الوفاق غير دستورية وتتصرف بشكل فردي وأن أي مطالبة بهذا الجانب يجب الرجوع إلى مجلس النواب إلا أنها لا تفعل ذلك لأنها لم تنل ثقة البرلمان”.

ورأى العقوري أن الجانب الأمريكي لن يبدي أي استجابة لهذا الطلب إلا أن وزير داخلية الوفاق حاول استمالة الرأي العام الأمريكي وكسب موقف الحكومة الأمريكية، من خلال هذا الطلب.

رئيس لجنة الخارجية النيابية حمّل المجتمع الدولي مسؤولية تصرفات حكومة الوفاق إثر اعترافهم بها وأنه لا يجب أن تكون ليبيا ساحة للصراع وتواجد القوات الأجنبية.