إسبانيا – مني فريق ريال مدريد بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه ليفانتي (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فريق ليفانتي بالفضل في انتصاره لمهاجمه خوسي لويس موراليس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 79، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد.

وأسدى ليفانتي بذلك خدمة بالمجان لفريق برشلونة بفوزه على منافسه التقليدي ريال مدريد وحرمانه من استعادة صدارة الليغا من الفريق الكتالوني.

فقد تجمد رصيد ريال مدريد عند 53 نقطة، وتراجع إلى مركز الوصافة في الدوري، متخلفا بفارق نقطتين عن برشلونة، الذي اكتسح ضيفه إيبار بخمسة أهداف من دون رد، في وقت سابق من اليوم، واعتلى صدارة الليغا.

بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT