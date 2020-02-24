القدس – أفادت مراسلة RT في القدس، بسقوط جرحى في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية، مساء الأحد، على مواقع في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 4 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إنه بدأ بضرب أهداف تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” في غزة.

وتأتي هذه الغارات بعد اجتماع أمني عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع مسؤولين أمنيين على خلفية التصعيد في القطاع، وذلك بعد أن اغتالت إسرائيل أحد مقاتلي “الجهاد الإسلامي” على الحدود مع غزة.

وكانت مراسلة RT في القدس، قد قالت إن صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وابلا من الصواريخ أطلق من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأضافت أن الانفجارات التي سمع دويها في قطاع غزة، ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة.

وجاءت هذه التطورات، على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين قتيلا بنيران القوات الإسرائيلية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجرافة إسرائيلية تنكل بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما)، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في قطاع غزة.

وظهرت الجرافة في مقطع الفيديو، تنكل وتسحل جثمان الشاب، بينما رافقتها آلية عسكرية إسرائيلية، في مدينة خان يونس شرقي القطاع.

المصدر: RT + وكالات