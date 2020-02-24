وتوصل باحثون في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا وجامعة “هارفارد” إلى هذه الجزئية الكيميائية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها القضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتوافرة حاليا.

وبحسب الأبحاث، فإن هذا الاكتشاف سيشكل قفزة كبيرة في المجال الطبي، ودمج الذكاء الاصطناعي بالعمل الطبي بالتوصل إلى نموذج معلوماتي عن الجزئيات الكيميائية التي من شأنها مهاجمة بعض أنواع البكتيريا عن طريق تحليل سجلات كاملة للمكونات الكيميائية، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال أحد مكتشفي المضاد الحيوي وأستاذ الهندسة الطبية في معهد “أم آي تي” جيمس كولينز:”أردنا تطوير منصة تسمح باستغلال قوة الذكاء الاصطناعي لفتح حقبة جديدة في اكتشاف المضادات الحيوية” مشيرا إلى أن النهج المتبع سمح “باكتشاف هذه الجزئية الرائعة التي هي على الأرجح أقوى المضادات الحيوية المكتشفة حتى الآن”.

وقام فريق العمل بتدريب النماذج على بكتيريا قولونية (إي كولاي)، وبحثوا في سجل من ستة آلاف مكون كيميائي يضم الخصائص المطلوبة.

واكشفت البرمجيات الحسابية “مكونا ببنية مختلفة” عن المضادات الحيوية المتواجدة في الوقت الحالي، أطلقوا عليه اسم “هاليسين” سيساهم في القضاء على عدة أنواع من البكتيريا.

واستطاع المكون الجديد في الاختبارات القضاء على الكثير من أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وقاومته فقط بكتيريا الزائفة الزنجارية.

وتوقعت منظمة التعاون والتنمية أن يؤدي هذا الاكتشاف لنجاة حوالي 2.4 مليون شخص سنويا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.