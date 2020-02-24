الولايات المتحدة – صرحت الشركة العالمية NPC أكبر وكيل للعلامة التجارية Pizza Hut، بأنها مثقلة بديون تقدر قيمتها بمليار دولار، مؤكدة أنها تدرس خيار الإفلاس، في ظل انخفاض مبيعات سلسلة مطاعمها.

وبدأت NPC بالتفاوض مع المقرضين، في سبيل إعادة هيكلة الديون بعيدا عن المحاكم، بعد أن تخلفت الشركة عن سداد حوالي 800 مليون دولار من الديون، على خلفية انخفاض مبيعاتها في قسم Pizza Hut، الأمر الذي سبب لها أزمة نقدية، وجعلها تعلق دفع معظم الديون المستحقة عليها، للحفاظ على النقد.

وتكافح كل من NPC وPizza Hut في مواجهة منافسة شرسة من قبل Domino’s Pizza وPapa John’s Pizza، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والمكونات، مع محاولات Pizza Hut لتوسيع نطاق توصيل الطلبات، والابتعاد عن المطاعم التقليدية، عبر فتح فروع جديدة تلبي احتياجات الزبائن.

جدير بالذكر، أن شركة NPC تدير حوالي 1225 فرع لـ Pizza Hut، وأكثر من 385 متجرا لـWendy داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: “بلومبرغ”