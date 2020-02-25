الولايات المتحدة – رفعت زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل، كوبي براينت، دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة للمروحية التي أدى سقوطها الشهر الماضي إلى مقتل زوجها وابنتها جيانا البالغة من العمر 13 عاما.

وجاء في نص الدعوى أن الحادث وقع بسبب إهمال الطيار وإصراره على القيام بالرحلة، رغم معرفته بالطقس السيء وقتها.

وقالت أن شركة “أيلاند إكسبرس هليكوبترز” والطيار، آرا جورج زوبايان، الذي قضى حتفه أيضا بالحادث، كان عليهما “واجب اعتماد درجة الحكمة التي يستخدمها أي طيار عادة في ظل الظروف الجوية السيئة”.

ويلفت نص الدعوى إلى أن الطيار لم يقيم بيانات الطقس قبل الإقلاع، كما أن الشركة سمحت بإجراء الرحلة “وهي على دراية تامة بأنّ المروحية المعنية كانت تحلّق في ظروف جوية غير آمنة”.

وتسعى زوجة براينت إلى الحصول على تعويضات مادية وتأديبية لم يتم الكشف عنها من الشركة التي قامت بتعليق عملياتها كافة منذ وقوع الحادث.

ولقي براينت، الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات خلال 20 عاما قضاها مع لوس أنجلوس ليكرز، مصرعه وابنته جيانا و7 آخرين في حادث تحطم مروحيته الخاصة التي كانوا على متنها وسط الضباب في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 26 يناير الماضي.

المصدر: “وكالات”