السعودية – صدرت اليوم مجموعة من الأوامر الملكية في السعودية، والتي تضمنت إعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، واستحداث وزرات جديدة وتعيين وزراء جدد منهم خالد الفالح، حيث عين وزيرا للاستثمار.

ويمتلك الفالح خبرة طويلة وعريقة، حيث شغل منصب وزير الطاقة في السعودية في الفترة من 7 مايو 2016 وحتى 8 سبتمبر 2019، وقد كان قبل ذلك وزيرا للصحة من 2015 وحتى 2016.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية والرئيس التنفيذي السابق لشركة “أرامكو” السعودية، وهي الشركة التي تدير أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، كما أنها تعتبر أكبر شركة في العالم من حيث الإنتاج والربح.

والفالح (60 عاما) حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس “أيه آند إم”، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران السعودية.

كذلك تضمنت الأوامر الملكية قرارا بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”، وفقا لما نقلته وكالة “واس”.

المصدر: وكالات