انجلترا – تضرر قصر الممثل الأمريكي الشهير، جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، في مقاطعة بيركشير البريطانية، جراء فيضانات ناجمة عن إعصار “دينيس”، حسبما أورت صحيفة “ديلي مايل”، امس الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الممتلكات المتضررة تقدر بـ 12 مليون جنيه استرليني.

وكان كلوني دفع مبلغا قدره 7.5 مليون جنيه استرليني مقابل هذا القصر الذي اقتناه في العام 2014، واستغرقت أعمال الترميم فيه 18 شهرا إضافيا.

وكان قصر كلوني هذا قد تضرر من الفيضانات أيضا في العام 2016، عندما أسفر ارتفاع منسوب المياه في نهر التايمز نتيجة الأمطار الغزيرة عن غمر حديقة القصر بكاملها، ووصول المياه حتى أبوابه.

المصدر: نوفوستي