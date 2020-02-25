ليبيا – أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء خلال إجتماعه مع وزير الإقتصاد منير عصر على ضرورة المحافظة على المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية وتغطية كافة النواقص بما يضمن تغطية شهر رمضان المقبل في مختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

الاجتماع إستعرض بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عمل الوزارة والخطة الموضوعة من قبل وزير الإقتصاد لمواجهة متطلبات شهر رمضان لكافة البلديات التابعة للحكومة خاصة بعد انضمام عدد كبير من بلديات المنطقة الغربية للشرعية بعد تحريرها من قبل الجيش.