ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الإثنين على أبرز مستجدات الساحة السياسية الدولية حيال ليبيا وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي بالخصوص.

الاجتماع ضم وفقاً للمكتب الإعلاميي التابع للحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي ملخصاً لنتائج مشاركته في منتدى فالداي الذي ضم أكثر من 55 دولة.



كما أطلع الثني على نتائج لقائه مع المبعوث الشخصي للرئيس بوتن ونائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف.



وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين باحثاً آخر ما توصلت إليه مخرجات مؤتمر برلين.



الثني إطلع أيضاً على آخر التطورات السياسية والاتصالات التي أجريت مع دول الجوار وبقية دول العالم حول الوضع في ليبيا.