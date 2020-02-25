الشيشان – نشر مصارع الفنون المختلطة، ألكسندر يميليانينكو، صورا من جلسة تدريب على الملاكمة مع رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف.

وقال المصارع الروسي: “رمضان قاديروف تحمل مسؤولية كلامه! لقد ارتدى القفازات ونزل إلى الحلبة!”.

وكتب قاديروف في وقت سابق على “انستغرام”، أنه يستعد لنزال مع يميليانينكو، فقد التقى الرئيس مع المصارع في أحد شوارع غروزني، وقال “اصطدمنا وجها لوجه وشرعنا في المواجهة لدرجة تطاير الشرر وتصاعدت أعمدة الدخان من الأرض”.

ثم اتفق المبارزان على المواجهة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأعطى يميليانينكو الرئيس الشيشاني الحق في اختيار وقت ومكان المباراة وأشار أن السياسي في حالة بدنية ممتازة فهو يتدرب باستمرار وأكد أن النزال سيتم وفق قواعد الملاكمة.