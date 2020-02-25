ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقرالأمم المتحدة في جنيف بحضور وزير الخارجية ومندوب ليبيا لدي مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الوضع في ليبيا وما يجري من انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين ويشمل وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا بحسب ذات المصدر.

وجدد السراج التأكيد على ضرورة العمل الجاد والحازم لوقف الانتهاكات وأن لا يقتصر مراقبة الحظر على البحر بل يجب أن تكتمل العملية براً وجواً وبحراً.