العراق – اعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن اصابة اربعة اشخاص بفايروس كورونا في كركوك، فيما اشارت الى ان هؤلاء الاربعة هم افراد عائلة قدموا من ايران.
وقالت الوزارة في بيان لها انه “تم تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى ايران وعادت للبلاد”.
واضافت الوزارة في بيانها انه “تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل باصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد”.
وتابعت انه “تم اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية”.
من جانبها أعلنت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الثلاثاء، مباشرتها بإنتاج الكمامات بطاقة 30 ألف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل.وأضاف أن “المصنع شرع بإنتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريباً بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات التي قامت برفع الأسعار بعد تفشي فيروس كورونا، باعتبار أن هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس”.
وأشار إلى “توفر الإمكانية لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة في إطار السعي الجاد لتأمين مختلف المستلزمات الطبية لمحافظة نينوى وعموم المحافظات العراقية”.
المصدر: RT