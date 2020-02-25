موسكو – ذكر المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف، أنهم يدرسون عقد قمة ثلاثية تجمع قادة روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حسن روحاني.

جاء ذلك في رده على سؤال حول عقد قمة ثنائية تركية روسية في 5 مارس/آذار القادم.

وأشار بيسكوف أنه لا يتم حاليا بحث عقد لقاء ثنائي يجمع بوتين وأردوغان، قائلاً: “لكننا ندرس إمكانية عقد اجتماع متعدد الأطراف حول سوريا.”

وأوضح أنّ الاجتماع المتعدد الأطراف سيضم إيران إلى جانب تركيا وروسيا، وليس فرنسا وألمانيا، وأنهم يقومون بتنسيق جداول أعمال الرؤساء.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس التركي أشار إلى احتمالية عقد لقاء ثنائي مع بوتين في 5 مارس، وذلك في تصريحات صحفية قبيل مغادرته أنقرة متوجها في زيارة رسمية إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.