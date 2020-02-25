الكويت – أعلنت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، الاثنين، إيقاف النشاط الرياضي في البلاد لمدة أسبوعين، بسبب ظهور فيروس كورونا هناك.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن القرار تم اتخاذه احترازيا لتفادي تفشي الفيروس في الكويت.

بدوره وجه رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد اليوسف الصباح، اعتذار الاتحاد إلى نظيره السعودي لعدم استضافة مباراة فريقي التعاون السعودي وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، بسبب المخاوف من الفيروس.

وكان من المقرر أن تستضيف الكويت المباراة بين الفريقين يوم 2 مارس المقبل، بطلب من الاتحاد السعودي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8، بعد تشخيص 3 إصابات جديدة بين المواطنين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري، بعد عودتهم من إيران.

المصدر: وكالات