ليبيا – علق الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري على دعوة حكومة الوفاق للأمريكان بإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا قائلا:”إن الإخوان المتمثلين في حكومة الوفاق يبحثون عن أي دعم وعن مخرج ومناصرين لهم ولو على حساب الشعب الليبي والأراضي الليبية ولديهم الاستعداد للتحالف مع الشيطان طالما تتفق المصالح والأهداف.

المسماري وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” أمس الثلاثاء وفقاً لما أورده موقع “بوابة االأهرام”المصرية قال إن ما يدور بليبيا الآن ليس وقفا لإطلاق النار ولكنه هدنة مؤقتة استجابة لنداء دول صديقة وشقيقة لإعطاء الفرصة لحل الأزمة الليبية على طاولة المفاوضات،مشيراً إلى أن الهدنة تتعرض للخرق الدائم من قبل المليشيات بخلاف الخرق التركى وتوريد الأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية بطرابلس ومصراتة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الجنود الأتراك يتكبدون خسائر كبيرة في الأرواح،معتقداً أن رقم 17 الذي تم الإعلان عنه كخسائر في الجنود الأتراك غير صحيح والعدد يزيد عن ذلك وهذا بخلاف الجنود من الجنسيات الأخرى بالإضافة إلى ضابطين برتب كبيرة.