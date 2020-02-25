اليمن – شهدت أسعار صرف العملة اليمنية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جديدا للريال مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

وذكر موقع “المشهد اليمني”، أن سعر صرف الدولار في صنعاء بلغ 596 – 598 ريالا للشراء، و599 – 601 ريال للبيع، أما في عدن فقد بلغ سعر صرف الدولار 660 – 662 ريالا للشراء و666 – 667 ريالا يمنيا للبيع

وعن الريال السعودي، أشار الموقع إلى أن سعر صرف العملة السعودية بلغ في صنعاء 157.4 – 157.5 ريال يمني للشراء و157.9 – 158 ريال يمني للبيع، أما في عدن فبلغ 174.4 – 174.5 ريال يمني للشراء و175 – 175.5 ريال يمني للبيع.

المصدر: “المشهد اليمني”