إيطاليا – تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ملعب سان باولو معقل نادي نابولي الإيطالي الذي يستضيف برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الفوز على حساب نابولي في عقر داره، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب الذي يستضيفها ملعب الكامب نو في الـ18 من مارس المقبل.

وأكد المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، أن المباراة ستكون قوية وصعبة، كما أنها أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ويتمنى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن برشلونة نجمه الأوروغوياني لويس سواريز بجانب سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا والفرنسي عثمان ديمبيلي، بالإضافة للاعب النادي الكتالوني الجديد، الدنماركي مارتن برايثوايت لعدم قيده.

في المقابل، يدخل فريق نابولي اللقاء متسلحا بسجله المميز على ملعبه، فالفريق الإيطالي لم يخسر على أرضه في دوري أبطال أوروبا على مدار 8 مباريات متتالية، منذ خسارته على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، في الـ11 من نوفمبر 2017.

وانتفض فريق نابولي تحت قيادة مدربه جينارو غاتوزو وحقق الفوز في 6 مباريات من 7 لقاءات، وهو ما يعزز طموحات الفريق تحت قيادته في المشوار الأوروبي.

وأكد غاتوزو أن اللقاء سيكون صعبا للغاية بالنسبة لفريقه، رغم أنه على ملعبه.

ويفتقد نابولي خدمات فينسنت بوغوت بجانب المدافع كاليدو كوليبالي للإصابة.

واللقاء اليوم سيكون الرسمي الأول بين برشلونة ونابولي، فيما تواجه الفريقان في 4 مباريات ودية، فاز برشلونة في 3 منها ونابولي في مباراة وحيدة.

المصدر: RT